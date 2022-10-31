У Зеленського відреагували на масовану ракетну атаку рф: нагадали про відкладання передачі Україні ППО

Цитата

«Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, «заморожування» цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати «переговорні пропозиції» росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО…», - написав Подоляк в соцмережі.

Доповнення

Сьогодні вранці російські окупанти вкотре обстрілюють Україну, ушкоджуючи енергетичні об'єкти. Так, Кирило Тимошенко заявив, що по Україні вводять екстрені відключення електроенергії.

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України, Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати ранкову масовану ракетну атаку рф на енергосистему України, називаючи їх відповіддю, адже росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців.