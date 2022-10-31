У Зеленського відреагували на масовану ракетну атаку рф: нагадали про відкладання передачі Україні ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Світ "з цікавістю" спостерігає за черговим ракетним обстрілом України російськими військовослужбовцями та відкладає передачу систем протиповітряної оборони (ППО). Про це заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter, інформує УНН.
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«Черговий масований каскадний ракетний удар по десятках міст України. Не сумніваюся, що світу цікаво дивитися на масові руйнування, «заморожування» цілої країни у прямому ефірі, а потім всерйоз слухати «переговорні пропозиції» росії. І всіляко відкладати передачу Україні систем ППО…», - написав Подоляк в соцмережі.
Доповнення
Сьогодні вранці російські окупанти вкотре обстрілюють Україну, ушкоджуючи енергетичні об'єкти. Так, Кирило Тимошенко заявив, що по Україні вводять екстрені відключення електроенергії.
З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України, Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не виправдовувати ранкову масовану ракетну атаку рф на енергосистему України, називаючи їх відповіддю, адже росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців.