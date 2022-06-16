У Зеленського назвали теми переговорів з лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський невдовзі проведе зустріч з чотирма лідерами ЄС, які прибули до Києва сьогодні. Серед основних тем переговорів, зокрема, - зброя та продовольча безпека, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.
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"Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі та президент Румунії Йоганніс прибули до Києва. Невдовзі відбудеться зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Продовольча безпека, зброя та підтримка України - це важливі теми для обговорення", - зазначив Єрмак у Telegram.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоганніс 16 червня приїхали до Києва.
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