У Зеленского назвали темы переговоров с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Румынии

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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 70095 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 81304 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 57871 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 75598 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет встречу с четырьмя лидерами ЕС, прибывшими в Киев сегодня. Среди основных тем переговоров, в частности, - оружие и продовольственная безопасность, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

"Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Йоханнис прибыли в Киев. Вскоре состоится встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения", – отметил Ермак в Telegram.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис 16 июня приехали в Киев.

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