Привіт від росії: після прибуття Шольца, Макрона і Драгі до Києва залунала повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Не встигли канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїхати до Києва, як майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу, інформує УНН.
Деталі
Сьогодні Шольц, Макрон та Драгі перебувають з візитом у Києві. Одразу після їхнього приїзду у більшості областях України та, зокрема, у столиці пролунала повітряна тривога.
Візит відбувається напередодні ухвалення рішення про кандидатство України в ЄС та саміту НАТО у Мадриді.
Додамо
Стало відомо, що сьогодні до Києва також прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.