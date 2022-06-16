Привіт від росії: після прибуття Шольца, Макрона і Драгі до Києва залунала повітряна тривога

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Сьогодні Шольц, Макрон та Драгі перебувають з візитом у Києві. Одразу після їхнього приїзду у більшості областях України та, зокрема, у столиці пролунала повітряна тривога.

Візит відбувається напередодні ухвалення рішення про кандидатство України в ЄС та саміту НАТО у Мадриді.

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Стало відомо, що сьогодні до Києва також прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.