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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 10359 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Привіт від росії: після прибуття Шольца, Макрона і Драгі до Києва залунала повітряна тривога

Привіт від росії: після прибуття Шольца, Макрона і Драгі до Києва залунала повітряна тривога

Київ • УНН

 • 405813 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Не встигли канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі приїхати до Києва, як майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу, інформує УНН.

Деталі

Сьогодні Шольц, Макрон та Драгі перебувають з візитом у Києві. Одразу після їхнього приїзду у більшості областях України та, зокрема, у столиці пролунала повітряна тривога.

Візит відбувається напередодні ухвалення рішення про кандидатство України в ЄС та саміту НАТО у Мадриді.

Додамо

Стало відомо, що сьогодні до Києва також прибув президент Румунії Клаус Йоганніс.

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