Привет от россии: после прибытия Шольца, Макрона и Драги в Киев раздалась воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Не успели канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехать в Киев, как почти по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщает УНН.
Детали
Сегодня Шольц, Макрон и Драги находятся с визитом в Киеве. Сразу после их приезда в большинстве областей Украины и, в частности, в столице прозвучала воздушная тревога.
Визит проходит накануне принятия решения о кандидатстве Украины в ЕС и саммита НАТО в Мадриде.
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Стало известно, что сегодня в Киев также прибыл президент Румынии Клаус Иоганнис.