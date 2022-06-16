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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 59716 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 99738 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 76523 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 54552 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73985 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Привет от россии: после прибытия Шольца, Макрона и Драги в Киев раздалась воздушная тревога

Киев • УНН

 • 405810 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Не успели канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги приехать в Киев, как почти по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщает УНН.

Детали

Сегодня Шольц, Макрон и Драги находятся с визитом в Киеве. Сразу после их приезда в большинстве областей Украины и, в частности, в столице прозвучала воздушная тревога.

Визит проходит накануне принятия решения о кандидатстве Украины в ЕС и саммита НАТО в Мадриде.

Добавим

Стало известно, что сегодня в Киев также прибыл президент Румынии Клаус Иоганнис.

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