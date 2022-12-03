У Зеленського хочуть до кінця року виконати рекомендації на шляху до членства в ЄС

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«За його словами, наша країна має на меті виконати до кінця поточного року рекомендації Єврокомісії, що є складовою шляху до набуття членства в ЄС, і прагне не втрачати час», - йдеться в повідомленні.

Сказав це глава ОП на зустрічі із делегацією комітету із закордонних справ та підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту, яка прибула до України.

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Повідомляється також, що Єрмак висловив сподівання на політичне лідерство Європарламенту в питанні підтримки надання Україні безпекових гарантій.

Окрім того, Україна розраховує на підтримку запропонованої Президентом Володимиром Зеленським під час виступу на саміті «Групи двадцяти» формули миру з десяти пунктів.

Керівник Офісу Президента також висловив сподівання на підтримку з боку Європарламенту в процесі подальшого посилення санкцій проти рф.

«Чудово, що в момент, коли війна має такі великі наслідки для України, вона готова пояснювати свою формулу миру й те, як вона її використовуватиме у реальності після війни. Ніхто не може сказати, що Україна не хоче миру», – зазначила за підсумками зустрічі голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо.

Заступник голови комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Паетвисловив думку, що країни ЄС надзвичайно швидко зроблять наступні кроки щодо заявки України на членство у Євросоюзі.

«Ми бачимо що відбувається в Україні, особливо в останні місяці. Для нас зрозуміло, що для європейської безпеки нам потрібна сильна Україна», – наголосив він.

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