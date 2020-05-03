У Збройних Силах за добу виявили ще чотири випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на ранок неділі у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 49 осіб - за добу було виявлено чотири нових випадки. Про це інформує Командування Медичних сил Збройних Сил України, передач УНН.
“На 07:00 3 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 49 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.
За даними Командування, на ізоляції, в тому числі самоізоляції, наразі перебуває 295 осіб.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 91 особи.
“За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворі (Харківська область—3 військовослужбовці, Дніпропетровська область—1 військовослужбовець) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні”, — зазначили в ЗСУ.
Як повідомляв УНН, станом на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки.