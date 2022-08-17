У застосунку "Київ Цифровий" тепер можна голосувати за електронні петиції

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"У Київ Цифровий тепер можна голосувати за електронні петиції. Це вже третій інструмент е-демократії в застосунку після голосування за проекти Громадського бюджету і дерусифікацію. Якщо петиція набере 6000 підписів, її розгляне Київська міська рада. Подати власну петицію можливо на порталі КМР. Оновлюйте Київ Цифровий і беріть участь в житті столиці", - зазначив він.

Нагадаємо

Застосунок "Київ Цифровий" завчасно нагадуватиме про початок комендантської години.