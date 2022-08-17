В приложении "Киев Цифровой" теперь можно голосовать за электронные петиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В приложении "Киев Цифровой" появилась возможность голосовать за электронные петиции. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает УНН.
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"В Киев Цифровой теперь можно голосовать за электронные петиции. Это уже третий инструмент е-демократии в приложении после голосования за проекты Общественного бюджета и дерусификацию. Если петиция наберет 6000 подписей, ее рассмотрит Киевский городской совет. Подать собственную петицию можно на портале КМР. Обновляйте Киев Цифровой и участвуйте в жизни столицы", - отметил он.
Напомним
Приложение "Киев Цифровой" заранее будет напоминать о начале комендантского часа.