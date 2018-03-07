У Запорізькій ОДА проходять обшуки у справі про розкрадання бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Управлінні капітального будівництва Запорізької ОДА проходять обшуки за підозрою в розкраданні бюджетних коштів, посадовим особам УКБ оголошено про підозру. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіціі України в Запорізькій області Олег Золотоноша в Facebook, передає УНН.
"В результаті спільної роботи оперативників УКБ і слідчих поліції, процесуальних керівників прокуратури області, задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які діяли за попередньою змовою. Сьогодні слідчі і оперативники УЗЕ проводять обшуки в УКБ Запорізької ОДА. Вручено повідомлення про підозру посадовим особам УКБ", - написав О.Золотоноша.
За його словами, справа стосується розкрадання коштів, виділених на будівництво дитсадка.
"Вони підозрюються в розкраданні бюджетних коштів, виділених на будівництво дитячого садка на 140 місць. Цей "архітектурний шедевр" побудований за 3,2 млн гривень", - повідомив начальник управління поліції.
Нагадаємо, народний депутат України Олег Ляшко підтвердив проведення обшуків у свого помічника Олександра Богачова.