В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Управлении капитального строительства Запорожской ОГА проходят обыски по подозрению в хищении бюджетных средств, должностным лицам УКС объявлено о подозрении. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша в Facebook, передает УНН.
“В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области, задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору. Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКСе Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКСа”, — написал О.Золотоноша.
По его словам, дело касается хищения средств, выделенных на строительство детсада.
“Они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест. Этот „архитектурный шедевр“ построен за 3,2 млн гривен”, — сообщил начальник управления полиции.
Напомним, народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника Александра Богачева.