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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 48631 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59981 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63302 просмотра

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В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении бюджетных средств

В Запорожской ОГА проходят обыски по делу о хищении бюджетных средств

Киев  •  УНН

 • 8024 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Управлении капитального строительства Запорожской ОГА проходят обыски по подозрению в хищении бюджетных средств, должностным лицам УКС объявлено о подозрении. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области Олег Золотоноша в Facebook, передает УНН.

“В результате совместной работы оперативников УЗЭ и следователей полиции, процессуальных руководителей прокуратуры области, задокументирована преступная деятельность группы лиц, действовавших по предварительному сговору. Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКСе Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКСа”, — написал О.Золотоноша.

По его словам, дело касается хищения средств, выделенных на строительство детсада.

“Они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест. Этот „архитектурный шедевр“ построен за 3,2 млн гривен”, — сообщил начальник управления полиции.

Напомним, народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил проведение обысков у своего помощника Александра Богачева.

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