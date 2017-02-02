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У Запорізькій області активізували заходи безпеки через АЧС

Київ • УНН

 • 6265 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через поширення африканської чуми свиней у Запорізькій області активізовано заходи щодо недопущення розповсюдження хвороби, передає УНН з посиланням на прес — службу Запорізької ОДА.

У Запорізькій області активізували заходи безпеки через АЧС

“За оперативною інформацією Держпродспоживслужби, в особистих підсобних господарствах громадян у смт Шишаки (Полтавська область), с. Іллічівка (Барвінківський район Харківська область), с. Веселе (Синельниківський район Дніпропетровська область) та в господарстві ФОП „Дзюндзя В.І.“ (с. Новопілля Криворізький район Дніпропетровська область) зареєстровано загибель свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз на африканську чуму свиней.

У зв’язку з необхідністю посилення заходів щодо недопущення занесення і розповсюдження на території Запорізької області вірусу АЧС проводиться системний моніторинг свиногосподарств у регіоні. У всіх районах області проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду”, — йдеться у повідомлення.

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Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Запорізькій області, наразі активізовано заходи щодо недопущення розповсюдження африканської чуми свиней.

Зокрема, представники ветеринарної служби та Національної поліції посилили заходи безпеки, спільні патрулі перевіряють вантажі та автівки, що прибувають до регіону з сусідніх областей.

З грудня 2016 року фахівці перевірили близько 80 автівок, що перевозили тваринницьку продукцію, порушень не виявлено.

Як повідомляв УНН, в Мінагрополітики з метою боротьби з АЧС пропонуватимуть КМУ започаткувати роботу мобільних груп реагування на АЧС.

Наразі відповідний проект постави до КМУ ще досі не поданий.

За словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.

“Найгірше, що проблему АЧС нам у кут переговорів починають ставити не лише, коли йдеться про експорт свинини. Ця проблема аналогічно перешкоджає й іншим напрямкам торгової співпраці з ЄС, будь-то курятина чи зернова продукції.
Фактично цей один місяць, що лишився до початку весни, стане вирішальним для агропромислової економіки країни. Якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків чуми — зазнаємо колосальних збитків, які вже рахуватимуться не кількістю знищених свиней, а мільярдами безповоротно втрачених коштів”, — зазначив політик. 

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