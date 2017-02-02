В Запорожской области активизировали меры безопасности из-за АЧС

"По оперативной информации Госпродпотребслужбы, в личных подсобных хозяйствах граждан в пгт Шишаки (Полтавская область), с. Ильичевка (Барвенковский район Харьковская область), с. Веселое (Синельниковский район Днепропетровская область) и в хозяйстве ЧП "Дзюндзя В.И." (с. Новопилля Криворожский район Днепропетровская область) зарегистрирована гибель свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз африканской чумы свиней.

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению заноса и распространения на территории Запорожской области вируса АЧС проводится системный мониторинг свинохозяйств в регионе. Во всех районах области проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора ", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Запорожской области, в настоящее время активизирована меры по недопущению распространения африканской чумы свиней.

В частности, представители ветеринарной службы и Национальной полиции усилили меры безопасности, совместные патрули проверяют грузы и машины, прибывающие в регион из соседних областей.

С декабря 2016 года специалисты проверили около 80 автомобилей, перевозивших животноводческую продукцию, нарушений не выявлено.

Как сообщал УНН, в Минагрополитики с целью борьбы с АЧС предлагают КМУ начать работу мобильных групп реагирования на АЧС.

Сейчас соответствующий проект постановления в КМУ до сих пор не подан .

По словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина понесет колоссальные убытки .

"Худшее, что проблему АЧС нам в угол переговоров начинают ставить не только, когда речь идет об экспорте свинины. Эта проблема аналогично препятствует и другим направлениям торгового сотрудничества с ЕС, будь то курица или зерновая продукции.

Фактически этот один месяц, оставшийся до начала весны, станет решающим для агропромышленной экономики страны. Если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев чумы - понесем колоссальные убытки, которые уже будут считаться не количеством уничтоженных свиней, а миллиардами безвозвратно потерянных средств ", - отметил политик.