У Запорізькій області 3,5 тис. людей інфіковані гепатитом В і С

За інформацією Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації в Запорізькій області, станом на 01.07.2020 на диспансерному обліку в гепатоцентру КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" знаходяться пацієнти:

- з хронічним вірусним гепатитом С - 1833 особи серед дорослих (з них 274 людини взяті на облік на 6 місяців 2020 року), з них 17 дітей (4 дитини взяті на облік на 6 місяців 2020 року);

- з хронічним гепатитом В - 1651 людина серед дорослих (з них 48 осіб взято на облік на 6 місяців 2020 року), з них 33 дитини (з них 4 осіб взято на облік на 6 місяців 2020 року);

- з хронічним гепатитом мікс В + С або В + D - 128 осіб серед дорослих (з них 6 осіб взято на облік на 6 місяців 2020 року).

Відзначимо, що гепатит В не виліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Разом з тим, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При лікуванні гепатиту В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO.

На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.