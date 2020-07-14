Названы официальные препараты для лечения гепатитов В и С
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Вирусными гепатитами В и С в Украине болеют около 2 млн человек. Гепатит В неизлечим, а вот гепатит С можно вылечить с вероятностью 100% и достаточно быстро. Главное - применять качественные официальные препараты. Об этом в комментарии УНН рассказал глава представительства компании HETERO LABS LIMITED Раджендра Саилеш Прасад.
Эта компания — первая в Украине, чьи препараты против гепатита В и С прошли официальную государственную регистрацию.
По словам Саилеша Прасада, гепатит С можно полностью вылечить всего за 3 месяца. В зависимости от генотипа вируса гепатита С существует три варианта лечения.
“Шансы излечения 100%. Гепатит С лечится противовирусными препаратами, это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
Это три основные комбинации для лечения гепатита С. Курс лечения чаще всего составляет 3 месяца”, — сообщил он.
“Гораздо сложнее ситуация с гепатитом В. К сожалению, на сегодняшний день, до конца избавиться от вируса невозможно. Однако, при приёме современных препаратов, например: Тенофовира или Энтекавира мы можем получить устойчивую ремиссию” — продолжает Саилеш.
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Все эти препараты есть в наличии в аптеках. Они платные, но есть и госпрограммы, благодаря которым люди могут получить бесплатное лечение.
“На всех госпрограмм конечно не хватает. Тогда пациент может проконсультироваться со своим инфекционистом и купить препараты самостоятельно”, — говорит Саилеш.
Недавно, напомним, компания HETERO запустила социальную инициативу — специализированный сайт о вирусных гепатитах В и С. На этом сайте можно найти необходимую информацию, вплоть до адресов клиник ( как частных, так и государственных) и котнактов специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С.
Отметим, что в 80% случаев гепатит С может быть бессимптомным на протяжении длительного времени.