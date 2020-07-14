Названо офіційні препарати для лікування гепатитів В і С

ukru
Ексклюзив
07:00 • 14709 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 29067 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 107614 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 154909 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 128394 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 141816 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144426 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128667 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182826 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126120 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 81070 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 131983 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 112366 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 95856 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 96718 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 14933 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 29381 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 53483 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 122623 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 127293 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 100234 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 101273 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 119385 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136264 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 134748 перегляди
Актуальне
Названо офіційні препарати для лікування гепатитів В і С

Названо офіційні препарати для лікування гепатитів В і С

Київ • УНН

 • 353143 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Вірусними гепатитами В і С в Україні хворіють близько 2 млн осіб. Гепатит В невиліковний, а ось гепатит С можна вилікувати з ймовірністю 100% і досить швидко. Головне - застосовувати якісні офіційні препарати. Про це в коментарі УНН розповів глава представництва компанії HETERO LABS LIMITED Раджендра Саілеш Прасад.

Ця компанія - перша в Україні, чиї препарати проти гепатиту В і С пройшли офіційну державну реєстрацію.

За словами Саілеша Прасада, гепатит С можна повністю вилікувати всього за 3 місяці. Залежно від генотипу вірусу гепатиту С існує три варіанти лікування.

"Шанси лікування 100%. Гепатит С лікується противірусними препаратами, це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

Це три основні комбінації для лікування гепатиту С. Курс лікування найчастіше становить 3 місяці", - повідомив він.

"Набагато складніша ситуація з гепатитом В. На жаль, на сьогодні, до кінця позбутися від вірусу неможливо. Однак, при прийомі сучасних препаратів, наприклад: Тенофовіру або Ентекавіру ми можемо отримати стійку ремісію", - продовжує Саілеш.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні низька вакцинація дітей від гепатиту, який не лікується

Всі ці препарати є в наявності в аптеках. Вони платні, але є і держпрограми, завдяки яким люди можуть отримати безкоштовне лікування.

"На всіх держпрограм звичайно не вистачає. Тоді пацієнт може проконсультуватися зі своїм інфекціоністом і купити препарати самостійно", - говорить Саілеш.

Нещодавно, нагадаємо, компанія HETERO запустила соціальну ініціативу - спеціалізований сайт про вірусні гепатити В і С. На цьому сайті можна знайти необхідну інформацію, аж до адрес клінік (як приватних, так і державних) і котнактов фахівців, які діагностують і лікують гепатити В і С.

Відзначимо, що у 80% випадків гепатит С може бути безсимптомним протягом тривалого часу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32