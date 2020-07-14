Названо офіційні препарати для лікування гепатитів В і С

КИЇВ. 14 липня. УНН. Вірусними гепатитами В і С в Україні хворіють близько 2 млн осіб. Гепатит В невиліковний, а ось гепатит С можна вилікувати з ймовірністю 100% і досить швидко. Головне - застосовувати якісні офіційні препарати. Про це в коментарі УНН розповів глава представництва компанії HETERO LABS LIMITED Раджендра Саілеш Прасад.