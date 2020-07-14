Названо офіційні препарати для лікування гепатитів В і С
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Вірусними гепатитами В і С в Україні хворіють близько 2 млн осіб. Гепатит В невиліковний, а ось гепатит С можна вилікувати з ймовірністю 100% і досить швидко. Головне - застосовувати якісні офіційні препарати. Про це в коментарі УНН розповів глава представництва компанії HETERO LABS LIMITED Раджендра Саілеш Прасад.
Ця компанія - перша в Україні, чиї препарати проти гепатиту В і С пройшли офіційну державну реєстрацію.
За словами Саілеша Прасада, гепатит С можна повністю вилікувати всього за 3 місяці. Залежно від генотипу вірусу гепатиту С існує три варіанти лікування.
"Шанси лікування 100%. Гепатит С лікується противірусними препаратами, це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.
Це три основні комбінації для лікування гепатиту С. Курс лікування найчастіше становить 3 місяці", - повідомив він.
"Набагато складніша ситуація з гепатитом В. На жаль, на сьогодні, до кінця позбутися від вірусу неможливо. Однак, при прийомі сучасних препаратів, наприклад: Тенофовіру або Ентекавіру ми можемо отримати стійку ремісію", - продовжує Саілеш.
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Всі ці препарати є в наявності в аптеках. Вони платні, але є і держпрограми, завдяки яким люди можуть отримати безкоштовне лікування.
"На всіх держпрограм звичайно не вистачає. Тоді пацієнт може проконсультуватися зі своїм інфекціоністом і купити препарати самостійно", - говорить Саілеш.
Нещодавно, нагадаємо, компанія HETERO запустила соціальну ініціативу - спеціалізований сайт про вірусні гепатити В і С. На цьому сайті можна знайти необхідну інформацію, аж до адрес клінік (як приватних, так і державних) і котнактов фахівців, які діагностують і лікують гепатити В і С.
Відзначимо, що у 80% випадків гепатит С може бути безсимптомним протягом тривалого часу.