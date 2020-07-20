В Запорожской области 3,5 тыс. человек инфицированы гепатитом В и С

По информации Департамента здравоохранения облгосадминистрации в Запорожской области, на 01.07.2020 на диспансерном учете в гепатоцентре КНП "Областная инфекционная клиническая больница" находятся пациенты:

- с хроническим вирусным гепатитом С - 1833 человека среди взрослых (из них 274 человека взяты на учет на 6 месяцев 2020 года), из них 17 детей (4 ребенка взяты на учет на 6 месяцев 2020 года);

- с хроническим гепатитом В - 1651 человек среди взрослых (из них 48 человек взято на учет на 6 месяцев 2020 года), из них 33 ребенка (из них 4 человека учтено на 6 месяцев 2020 года);

- с хроническим гепатитом микс В + С или В + D - 128 человек среди взрослых (из них 6 человек учтено на 6 месяцев 2020 года).

Отметим, что гепатит В не излечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Вместе с тем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При лечении гепатита В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO.

На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.