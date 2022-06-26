У Запоріжжі рятівник вигадав легенду з навчаннями, щоб зробити коханій пропозицію

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За легендою, в одному із закладів освіти сталася пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, провели попереднє бойове розгортання та спільно з керівництвом евакуювали персонал.

Коли люди вийшли на подвір’я, Павло, неочікувано для Анастасії, вийшов з букетом квітів, став на коліно та попросив руки та серця. Відповідь на пропозицію не забарилася і дівчина відповіла омріяне «Так».

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«Нас попередили заздалегідь, що будуть проходити навчання з рятувальниками. Але я навіть і подумати не могла, що Павло у такий спосіб зробить мені пропозицію. Я дуже щаслива!», - поділилася радістю наречена.