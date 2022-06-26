В Запорожье спасатель придумал легенду с учениями, чтобы сделать любимое предложение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья Павел Проскурников, сделал романтическое предложение руки и сердца своей любимой девушке Анастасии. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.
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По легенде, в одном из учебных заведений произошел пожар. Прибывшие по вызову спасатели провели предварительное боевое развертывание и совместно с руководством эвакуировали персонал.
Когда люди вышли во двор, Павел, неожиданно для Анастасии, вышел с букетом цветов, встал на колено и попросил руки и сердца. Ответ на предложение не заставил себя ждать и девушка ответила мечтательное “Да”.
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“Нас предупредили, что будут проходить обучение со спасателями. Но я даже и подумать не могла, что Павел таким образом сделает мне предложение. Я очень счастлива!”, — поделилась радостью невеста.