У Запоріжжі лунають сирени: медики страйкують проти медреформи
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Запоріжжі вже другий день о 12:00 годині лунають сирени швидкої допомоги в рамках акції медиків “Гройсман, почуй нас!”. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
За словами А.Сидоренка ця акція проходить по всій Україні. Метою акції є привернути увагу влади до думки та позиції медиків.
“Мінздрав не хоче нас розуміти, прислуховуватись до нас та продовжує підписувати документи щодо парамедицини”, — заявив А.Сидоренко.
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Медики не згодні з позицією Міністерства охорони Здоров’я та уряду щодо втілення медицинської реформи у зв’язку з тим, що насправді непрофінансовані ті речі, які прописані у запропонованому законодавстві. А наразі влада хоче скасувати професію “фельдшер з медицини”, замінивши її на “парамедик”.
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“Сьогодні в Україні немає жодного закладу, який мав би навчати та перекваліфіковувати парамедиків. Тому не можна дозволяти таким чином впроваджувати цю реформу. Якщо нас і наразі не почують, то ми (лікарі, медпрацівники) вийдемо на Майдан Героїв під стіни облдержадміністрації”, — повідомив А.Сидоренко.
Нагадаємо, 20 листопада під час робочої поїздки до Дніпра Президент Петро Порошенко заявив, що медична реформа, яку ухвалила Верховна Рада, буде доопрацьована.