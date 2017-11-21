В Запорожье звучат сирены: медики бастуют против медреформы

По словам А.Сидоренко эта акция проходит по всей Украине. Целью акции является привлечение внимания власти к мнению и позиции медиков.

“Минздрав не хочет нас понимать, прислушиваться к нам и продолжает подписывать документы по парамедицине”, — заявил А.Сидоренко.

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Медики не согласны с позицией Министерства Здравоохранения и правительства по воплощению медицинской реформы в связи с тем, что на самом деле непрофинансированные те вещи, которые прописаны в предложенном законодавстве. А пока власть хочет отменить профессию “фельдшер по медицине”, заменив ее на “парамедик”.

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“Сегодня в Украине нет ни одного заведения, который должно обучать и переквалифицировать парамедиков. Поэтому нельзя позволять таким образом внедрять эту реформу. Если нас и сейчас не услышат, то мы (врачи, медработники) выйдем на Площадь Героев под стены облгосадминистрации”, — сообщил А.Сидоренко.

Напомним, 20 ноября во время рабочей поездки в Днепр Президент Петр Порошенко заявил, что медицинская реформа, которую приняла Верховная Рада, будет доработана.