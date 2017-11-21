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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 23586 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53056 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 72501 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79079 просмотра

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В Запорожье звучат сирены: медики бастуют против медреформы

В Запорожье звучат сирены: медики бастуют против медреформы

Киев  •  УНН

 • 17112 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Запорожье уже второй день в 12:00 звучат сирены скорой помощи в рамках акции медиков "Гройсман, услышь нас!". Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза врачей скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

По словам А.Сидоренко эта акция проходит по всей Украине. Целью акции является привлечение внимания власти к мнению и позиции медиков.

“Минздрав не хочет нас понимать, прислушиваться к нам и продолжает подписывать документы по парамедицине”, — заявил А.Сидоренко.

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Медики не согласны с позицией Министерства Здравоохранения и правительства по воплощению медицинской реформы в связи с тем, что на самом деле непрофинансированные те вещи, которые прописаны в предложенном законодавстве. А пока власть хочет отменить профессию “фельдшер по медицине”, заменив ее на “парамедик”.

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“Сегодня в Украине нет ни одного заведения, который должно обучать и переквалифицировать парамедиков. Поэтому нельзя позволять таким образом внедрять эту реформу. Если нас и сейчас не услышат, то мы (врачи, медработники) выйдем на Площадь Героев под стены облгосадминистрации”, — сообщил А.Сидоренко.

Напомним, 20 ноября во время рабочей поездки в Днепр Президент Петр Порошенко заявил, что медицинская реформа, которую приняла Верховная Рада, будет доработана.

Украинские Национальные Новости

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