В Запорожье звучат сирены: медики бастуют против медреформы
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Запорожье уже второй день в 12:00 звучат сирены скорой помощи в рамках акции медиков "Гройсман, услышь нас!". Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза врачей скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
По словам А.Сидоренко эта акция проходит по всей Украине. Целью акции является привлечение внимания власти к мнению и позиции медиков.
“Минздрав не хочет нас понимать, прислушиваться к нам и продолжает подписывать документы по парамедицине”, — заявил А.Сидоренко.
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Медики не согласны с позицией Министерства Здравоохранения и правительства по воплощению медицинской реформы в связи с тем, что на самом деле непрофинансированные те вещи, которые прописаны в предложенном законодавстве. А пока власть хочет отменить профессию “фельдшер по медицине”, заменив ее на “парамедик”.
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“Сегодня в Украине нет ни одного заведения, который должно обучать и переквалифицировать парамедиков. Поэтому нельзя позволять таким образом внедрять эту реформу. Если нас и сейчас не услышат, то мы (врачи, медработники) выйдем на Площадь Героев под стены облгосадминистрации”, — сообщил А.Сидоренко.
Напомним, 20 ноября во время рабочей поездки в Днепр Президент Петр Порошенко заявил, что медицинская реформа, которую приняла Верховная Рада, будет доработана.