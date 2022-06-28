У Маріуполі за день сталося три вибухи: від одного поранено підлітка - радник мера

Цитата

«Вчора в місті пролунало три вибухи. Найсумніше - при розборі завалів в Центральному районі міста підліток 15 років та чоловік 23 років підірвались на гранаті. Обидва були залучені до команди «волонтерів», фактично на платних роботах з розбору завалів», - ідеться в повідомленні Андрющенка у Telegram.

Деталі

За його словами, у 15-річного хлопця виявили чисельні осколкові поранення, а у 23-річного ушкодження грудної клітини. Наразі обидва перебувають в реанімації у важкому стані.

Радник мера розповів, що другий вибух в місті пролунав в районі пр. Карпова Кальміуського району. Російські окупанти грабували одну з промислових баз та нарвались на снаряд. Поки невідомо щодо втрат. Також Андрющенко додав, що третій вибух стався в районі ринка на 17-у мікрорайоні.

Доповнення

У Маріуполі під завалами знайшли ще понад 100 тіл, їх поховання загарбники не планують.