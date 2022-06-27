У Маріуполі під завалами знайшли ще понад 100 тіл, їх поховання загарбники не планують - радник мера

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"Маріуполь. На зараз. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - повідомив Андрющенко у Telegram.

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Також радник мера повідомив, що у Маріуполі продовжується ексгумація. "У приоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", - зазначив він.

Доповнення

У Маріуполі показали вщент зруйновану багатоповерхівку, у якій досі живуть люди.