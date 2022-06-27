У Маріуполі під завалами знайшли ще понад 100 тіл, їх поховання загарбники не планують - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У зайнятому російськими окупантами Маріуполі на Донеччині під завалами будинку виявили ще понад 100 тіл жертв бомбардування, їх поховання загарбники не планують. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Маріуполь. На зараз. Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують", - повідомив Андрющенко у Telegram.
Деталі
Також радник мера повідомив, що у Маріуполі продовжується ексгумація. "У приоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться", - зазначив він.
Доповнення
У Маріуполі показали вщент зруйновану багатоповерхівку, у якій досі живуть люди.