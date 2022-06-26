У Маріуполі показали вщент зруйновану багатоповерхівку, в якій досі живуть люди

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«Маріуполь. Як живуть люди в реальності. Аби черговий раз окупанти не розповідали про “фейки української влади Маріуполя” сьогодні відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі на Лівобережжі. Сусдня квартира стіна в стіну з моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди», - пише Андрющенко.

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З його слів, люди живуть без електрики, світла і надії на переселення, в тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилась життя в місті.

«Ось воно - справжнє визволення і “покращення” від нормального життя. Лють. Просто Лють», - додав радник мера.

Раніше

Як писав УНН, раніше стало відомо що окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Люди без отоплення залишаться через величезні пошкодження газоводу.