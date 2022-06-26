У Маріуполі показали вщент зруйновану багатоповерхівку, в якій досі живуть люди
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Радник міського голови Петро Андрющенко показав сусідній до свого багатоквартирний будинок, який повністю знищив «руській мір». Відео він виклав у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Маріуполь. Як живуть люди в реальності. Аби черговий раз окупанти не розповідали про “фейки української влади Маріуполя” сьогодні відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі на Лівобережжі. Сусдня квартира стіна в стіну з моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди», - пише Андрющенко.
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З його слів, люди живуть без електрики, світла і надії на переселення, в тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилась життя в місті.
«Ось воно - справжнє визволення і “покращення” від нормального життя. Лють. Просто Лють», - додав радник мера.
Раніше
Як писав УНН, раніше стало відомо що окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Люди без отоплення залишаться через величезні пошкодження газоводу.