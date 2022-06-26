В Мариуполе показали полностью разрушенную многоэтажку, в которой до сих пор живут люди
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Советник городского головы Петр Андрющенко показал соседний к своему многоквартирный дом, который полностью уничтожил «русский мир». Видео он выложил в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
«Мариуполь. Как живут люди в действительности. Чтобы в очередной раз оккупанты не рассказывали о “фейках украинской власти Мариуполя” сегодня видео от моих соседей по дому. Моему дому в Мариуполе на Левобережье. Современная квартира стена в стену с моей собственной. И в этом доме до сих пор живут люди», - пишет Андрющенко.
Детали
По его словам, люди живут без электричества, света и надежды на переселение, в тех квартирах и оставшейся целой части дома. И в это время россияне по всем каналам и пабликам показывают, как улучшилась жизнь в городе.
«Вот оно – настоящее освобождение и “улучшение” от нормальной жизни. Ярость. Просто ярость», - добавил советник мэра.
Ранее
Как писал УНН, ранее стало известно что оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Люди без отопления останутся из-за огромных повреждений газовода.