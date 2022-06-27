В Мариуполе под завалами нашли еще более 100 тел, их захоронение захватчики не планируют - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В занятом российскими оккупантами Мариуполе в Донецкой области под завалами дома обнаружили еще более 100 тел жертв бомбардировки, их захоронение захватчики не планируют. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Мариуполь. Сейчас. Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбардировки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", - сообщил Андрющенко в Telegram.
Детали
Также советник мэра сообщил, что в Мариуполе продолжается эксгумация. "В приоритете дворы школ и детских садов. После эксгумации здесь обрабатывают ямы от запаха. На улицах и по дворам после эксгумаций обработка не производится", - отметил он.
Дополнение
В Мариуполе показали полностью разрушенную многоэтажку, в которой до сих пор живут люди.