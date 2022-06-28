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В Мариуполе за день произошло три взрыва: от одного ранен подросток - советник мэра

Киев • УНН

 • 86997 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во занятом оккупантами Мариуполе Донецкой области двое местных жителей подорвались на гранате. Инцидент произошел при разборе завалов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Вчера в городе раздались три взрыва. Печальнее всего - при разборе завалов в Центральном районе города подросток 15 лет и мужчина 23 лет подорвались на гранате. Оба были вовлечены в команду «волонтеров», фактически на платных работах по разбору завалов», – говорится в сообщении Андрющенко в Telegram.

Детали 

По его словам, у 15-летнего парня обнаружили многочисленные осколочные ранения, а у 23-летнего повреждения грудной клетки. В настоящее время оба находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Советник мэра рассказал, что второй взрыв в городе прогремел в районе пр. Карпова Кальмиусского района. Российские оккупанты грабили одну из промышленных баз и нарвались на снаряд. Пока неизвестно по поводу потерь. Также Андрющенко добавил, что третий взрыв произошел в районе рынка на 17-м микрорайоне.

Дополнение

В Мариуполе под завалами нашли еще более 100 тел, их захоронения захватчики не планируют.

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