У ЄС зробили заяву у день боротьби з корупцією: обіцяють підтримку Україні

"Сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією, я дякую всім, хто бореться з корупцією в Україні. Ваші невпинні зусилля є запорукою побудови країни, де людська гідність, творчість та чесна гра розкривають величезний потенціал суспільства. ЄС завжди підтримуватиме вас у цьому", - написав дипломат.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що підтримують українців та пов’язані з Євромайданом надії на успішну економіку та реформи, а також закликали Україну посилити боротьбу з корупцією.

Додамо, 9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме в цей день, у 2003 році в мексиканському місті Мерида відбулося підписання Конвенції ООН проти корупції.

Today, on International Anti-Corruption Day I thank all anti-corruption fighters in Ukraine. Your relentless efforts carry the promise of a country where human dignity, creativity and fair play help unlock a vast potential in the society. The EU will always support you in this. pic.twitter.com/o1IJypT13z

