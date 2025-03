В ЕС сделали заявление в день борьбы с коррупцией: обещают поддержку Украине

"Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, я благодарю всех, кто борется с коррупцией в Украине. Ваши неустанные усилия являются залогом построения страны, где человеческое достоинство, творчество и честная игра раскрывают огромный потенциал общества. ЕС всегда будет поддерживать вас в этом", - написал дипломат.

Напомним, ранее в США заявили, что поддерживают украинцев и связанные с Евромайданом надежды на успешную экономику и реформы, а также призвали Украину усилить борьбу с коррупцией.

Добавим, 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида состоялось подписание Конвенции ООН против коррупции.

Today, on International Anti-Corruption Day I thank all anti-corruption fighters in Ukraine. Your relentless efforts carry the promise of a country where human dignity, creativity and fair play help unlock a vast potential in the society. The EU will always support you in this. pic.twitter.com/o1IJypT13z

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) December 9, 2020