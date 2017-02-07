У ЄС заявили, що Британія має заплатити за Brexit

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Велика Британія повинна заплатити, щоб вийти з ЄС, так само, як і у ситуації, коли друзі, що збираються в пабі, повинні платити за випивку. Про це заявив у вівторок представник Європейської комісії Маргарітас Схінас, передає УНН з посиланням на Reuters.