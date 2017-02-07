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У ЄС заявили, що Британія має заплатити за Brexit

Київ • УНН

 • 7728 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Велика Британія повинна заплатити, щоб вийти з ЄС, так само, як і у ситуації, коли друзі, що збираються в пабі, повинні платити за випивку. Про це заявив у вівторок представник Європейської комісії Маргарітас Схінас, передає УНН з посиланням на Reuters.

У ЄС заявили, що Британія має заплатити за Brexit

Прес-секретар президента комісії Жан-Клода Юнкера заявив, що законопроект про вихід Британії з ЄС є "важливим елементом" для "впорядкованого" Brexit.

"Це схоже на паб з 27 друзями", - сказав М.Схінас.

"Ви замовляєте по пиву, але потім ви не можете піти в той час, як вечірка триває, вам все одно доведеться платити за те, що ви замовили", - додав він.

Екс-посол Великої Британії в ЄС минулого тижня заявив, що ЄС має намір зажадати від Лондона до 60 мільярдів євро (64 мільярдів доларів) для врегулювання зобов'язань за бюджетом. Джерела у ЄС підтвердили цифру. За оцінками Британії, ця цифра ближче до 20 млрд.

М.Схінас не підтвердив цифру, заявивши, що "триває технічна робота".

Тим часом у парламенті Британії продовжилися дебати щодо законопроект про Brexit.

Нагадаємо, 6 лютого британські депутати відхилили низку поправок до закону про Brexit.

Як повідомляв УНН, уряд Великої Британії опублікував план щодо Brexit під назвою “Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним”.

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