В ЕС заявили, что Британия должна заплатить за Brexit

Пресс-секретарь президента комиссии Жан-Клода Юнкера заявил, что законопроект о выходе Британии из ЕС является "важным элементом" для "упорядоченного" Brexit.

"Это похоже на ресторан с 27 друзьями", - сказал М.Схинас.

"Вы заказываете по пиву, но потом вы не можете пойти в то время, как вечеринка продолжается, вам все равно придется платить за то, что вы заказали", - добавил он.

Экс-посол Великобритании в ЕС на прошлой неделе заявил, что ЕС намерен потребовать от Лондона до 60 млрд. евро (64 миллиардов долларов) для урегулирования обязательств по бюджету. Источники в ЕС подтвердили цифру. По оценкам Великобритании, эта цифра ближе к 20 млрд.

М.Схинас не подтвердил цифру, заявив, что "продолжается техническая работа".

Между тем в парламенте Великобритании продолжились дебаты по законопроекту о Brexit.

Напомним, 6 февраля британские депутаты отклонили ряд поправок в закон о Brexit .

Как сообщал УНН, правительство Великобритании опубликовало план по Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним".