В ЕС заявили, что Британия должна заплатить за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Великобритания должна заплатить, чтобы выйти из ЕС, так же, как и в ситуации, когда друзья, что собираются в пабе, должны платить за выпивку. Об этом заявил во вторник представитель Европейской комиссии Маргаритас Схинас, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Пресс-секретарь президента комиссии Жан-Клода Юнкера заявил, что законопроект о выходе Британии из ЕС является "важным элементом" для "упорядоченного" Brexit.
"Это похоже на ресторан с 27 друзьями", - сказал М.Схинас.
"Вы заказываете по пиву, но потом вы не можете пойти в то время, как вечеринка продолжается, вам все равно придется платить за то, что вы заказали", - добавил он.
Экс-посол Великобритании в ЕС на прошлой неделе заявил, что ЕС намерен потребовать от Лондона до 60 млрд. евро (64 миллиардов долларов) для урегулирования обязательств по бюджету. Источники в ЕС подтвердили цифру. По оценкам Великобритании, эта цифра ближе к 20 млрд.
М.Схинас не подтвердил цифру, заявив, что "продолжается техническая работа".
Между тем в парламенте Великобритании продолжились дебаты по законопроекту о Brexit.
Напомним, 6 февраля британские депутаты отклонили ряд поправок в закон о Brexit .
Как сообщал УНН, правительство Великобритании опубликовало план по Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним".