У ЄС визначили країни наймолодших мам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Болгарія, Румунія та Латвія опинилися у переліку країн ЄС, у яких жінки народжують першу дитину найраніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
У Латвії жінки народжують першу дитину в середньому у віці 26,9 років - це найнижчий показник в країнах Балтії і третій найнижчий в ЄС. Раніше, ніж у Латвії, жінки народжують першу дитину у Болгарії (26,1 року) і Румунії (26,5 року).
Далі за цим показником слідують Словаччина (27,1 року), Польща (27,3 року), Литва (27,5 року) і Естонія (27,7 року).
Найвищий у ЄС середній вік народження першої дитини зафіксований в Італії (31,1 року). В Іспанії він становить 30,9 року, у Люксембурзі - 30,8 року, Греції - 30,4 року, Ірландії - 30,3 року, Нідерландах - 29,9 року, на Кіпрі - 29,7 року.
Варто відзначити, що у ЄС в середньому жінки народжують першу дитину у віці 29,1 років.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що українки стали менше народжувати через низьку зарплату та хвороб.