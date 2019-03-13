В ЕС определили страны молодых мам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Болгария, Румыния и Латвия оказались в списке стран ЕС, в которых женщины рожают первого ребенка раньше, чем в других европейских странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
В Латвии женщины рожают первого ребенка в среднем в возрасте 26,9 лет - это самый низкий показатель в странах Балтии и третий самый низкий в ЕС. Раньше, чем в Латвии, женщины рожают первого ребенка в Болгарии (26,1 года) и Румынии (26,5 года).
Далее по этому показателю следуют Словакия (27,1 года), Польша (27,3 года), Литва (27,5 года) и Эстония (27,7 года).
Самый высокий в ЕС средний возраст рождения первого ребенка зафиксирован в Италии (31,1 года). В Испании он составляет 30,9 года, в Люксембурге - 30,8 года, Греции - 30,4 года, Ирландии - 30,3 года, Нидерландах - 29,9 года, на Кипре - 29,7 года.
Стоит отметить, что в ЕС в среднем женщины рожают первого ребенка в возрасте 29,1 лет.
Напомним, ранее УНН сообщал, что украинки стали меньше рожать из-за низкой зарплаты и болезней.