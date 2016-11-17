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У ЄС шкодують через рішення РФ вийти з Римського статуту

У ЄС шкодують через рішення РФ вийти з Римського статуту

Київ • УНН

 • 11587 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Євросоюзі шкодують через рішення Російської Федерації вийти з Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Могеріні, передає УНН.

“Ми шкодуємо через рішення Російської Федерації відкликати свій підпис і не ставати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) — у відповідності до розпорядження, що його вчора підписав Президент Володимир Путін”, — йдеться у заяві.

Зазначається, що Росія підписала Римський статут 13 вересня 2000 року. Євросоюз послідовно закликав Росію ратифікувати цей документ, зважаючи на її особливу роль у забезпеченні відповідальності за найсерйозніші злочини, які турбують міжнародну спільноту в цілому, — з огляду на те, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН.

“Європейський Союз залишається рішучим прихильником МКС; він відданий ідеї широкої співпраці у запобіганні серйозним злочинам, що підпадають під юрисдикцію цього суду. Міжнародний кримінальний суд є ключовою інституцією, що допомагає віднайти справедливість громадянам, які зіштовхнулися із серйозними злочинами за неможливості владнати їх на рівні держави”, — наголосили в ЄС.

Нагадаємо, 16 листопада Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження, згідно з яким РФ відмовляється бути учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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