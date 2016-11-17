В ЕС сожалеют о решении РФ выйти из Римского устава
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Евросоюзе сожалеют о решении Российской Федерации выйти из Римского устава Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, передает УНН.
"Мы сожалеем о решении Российской Федерации отозвать свою подпись и не становиться участником Римского устава Международного уголовного суда (МУС) - в соответствии с распоряжением, что его вчера подписал Президент Владимир Путин", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Россия подписала Римский устав 13 сентября 2000 года. Евросоюз последовательно призывал Россию ратифицировать этот документ, ввиду его особой роли в обеспечении ответственности за серьезные преступления, которые беспокоят международное сообщество в целом, - учитывая то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН.
"Европейский Союз остается решительным сторонником МУС; он предан идее широкого сотрудничества в предотвращении серьезных преступлений, подпадающих под юрисдикцию этого суда. Международный уголовный суд является ключевым институтом, который помогает найти справедливость гражданам, столкнувшимся с серьезными преступлениями при невозможности решить их на уровне государства", - подчеркнули в ЕС.
Напомним, 16 ноября Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому РФ отказывается быть участником Римского устава Международного уголовного суда.