У ЄС погодилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з рф - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністри закордонних справ країн ЄС погодилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з росією від 2007 року на тлі війни рф проти Україні, оголосив у середу, 31 серпня, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.
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"Ми спостерігаємо значне збільшення перетинів кордону з росії до сусідніх держав. Це стає загрозою безпеці. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією", - зазначив Боррель.
Доповнення
Країни Європейського Союзу мали 31 серпня досягти політичної угоди щодо питання надання віз громадянам рф, зазначав Боррель перед зустріччю на рівні голів МЗС країн блоку у Празі.
Припинення дії угоди про спрощення візового режиму з росією означатиме, що росіяни платитимуть 80 євро замість 35 за візи ЄС, а також зіткнуться з більш тривалою процедурою їх отримання.
Раніше цього місяця Президент України Володимир Зеленський закликав Захід запровадити повну заборону на поїздки росіян, що спричинило гнівну відсіч москви.