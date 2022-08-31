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В ЕС согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с рф - Боррель

Киев • УНН

 • 161234 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министры иностранных дел стран ЕС согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны рф против Украины, объявил в среду, 31 августа, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

В ЕС согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с рф - Боррель

Цитата

"Мы наблюдаем значительное увеличение пересечений границы с россии в соседние государства. Это становится угрозой безопасности. Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией", - отметил Боррель.

Дополнение

Страны Европейского Союза должны были 31 августа достичь политического соглашения по вопросу предоставления виз гражданам рф, отмечал Боррель перед встречей на уровне глав МИД стран блока в Праге.

Прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с россией будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более продолжительной процедурой их получения.

Ранее в этом месяце Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян, что повлекло за собой гневный отпор москвы.

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