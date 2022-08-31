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Країни ЄС мають досягти угоди щодо віз для росіян - Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Країни Європейського Союзу, як очікується, мають досягти політичної угоди щодо питання надання віз громадянма рф, повідомив у середу, 31 серпня, журналістам Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед зустріччю на рівні голів МЗС країн блоку у Празі, пише УНН.

Країни ЄС мають досягти угоди щодо віз для росіян - Боррель

Цитата

"Перед нами широкий порядок денний, дуже важлива зустріч – неформальна зустріч, (тому) лише обговорення і жодних рішень. Але, безумовно, у питанні віз ми повинні будемо домовитися про політичне рішення", - сказав Боррель.

Деталі

Голова дипломатії ЄС наголосив, що тема віз для громадян росії - "найважливіша (і) найбільш конкретна тема на столі" сьогоднішньої зустрічі у Празі. "Цього тижня це широко обговорювалося. Ви знаєте, що різні держави-члени мають різні позиції. Я працюватиму на єдність, на єдину позицію, на спільну позицію. Ми не можемо дозволити собі здатися роз'єднаними у такому важливому питанні, як відносини між людьми, між російським суспільством та європейським народом", - зазначив Боррель.

"Нам доведеться вивчити наслідки цієї війни не тільки для нас. (...) Ми повинні думати про майбутні відносини з росією: як ми поводитимемося з росією в майбутньому після того, що відбувається сьогодні в Україні", - зауважив голова дипломатії ЄС.

При цьому Боррель наголосив, що "ми повинні продовжувати робити три речі: підтримувати Україну, чинити тиск на росію та усувати ширші наслідки цієї війни, яка торкається всього світу". "Тож ми продовжуватимемо працювати у цих трьох напрямках", - зазначив він.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

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