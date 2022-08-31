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Страны ЕС должны достичь соглашения по визам для россиян - Боррель

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Страны Европейского Союза, как ожидается, должны достичь политического соглашения по вопросу предоставления виз гражданам рф, сообщил в среду, 31 августа, журналистам Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей на уровне глав МИД стран блока в Праге, пишет УНН.

Страны ЕС должны достичь соглашения по визам для россиян - Боррель

Цитата

"Перед нами широкая повестка дня, очень важная встреча – неформальная встреча, (поэтому) только обсуждение и никаких решений. Но, безусловно, в вопросе виз мы должны будем договориться о политическом решении", - сказал Боррель.

Детали

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что тема виз для граждан рф - "важнейшая (и) наиболее конкретная тема на столе" сегодняшней встречи в Праге. "На этой неделе это широко обсуждалось. Вы знаете, что у разных государств-членов есть разные позиции. Я буду работать на единство, на единую позицию, на общую позицию. Мы не можем позволить себе показаться разъединенными в таком важном вопросе, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом", – отметил Боррель.

"Нам придется изучить последствия этой войны не только для нас. (...) Мы должны думать о будущих отношениях с россией: как мы будем вести себя с россией в будущем после того, что происходит сегодня в Украине", - заметил глава дипломатии ЕС.

При этом Боррель подчеркнул, что "мы должны продолжать делать три вещи: поддерживать Украину, оказывать давление на россию и устранять более широкие последствия этой войны, которая касается всего мира". "Поэтому мы будем продолжать работать по этим трем направлениям", - отметил он.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

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