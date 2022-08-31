У ЄС обговорять, що робити з мільйонами чинних віз для росіян - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу доручили Єврокомісії обговорити, що робити з мільйонами чинних віз росіян. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.
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Під час засідання у Празі міністри закордонних справ країн ЄС узгодили рішення про призупинення угоди про спрощення візового режиму з росією від 2007 року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.
"Досі угода була частково призупинена для певних груп осіб, чиновників і підприємців, відтепер призупинена повністю", - повідомив Боррель.
Він зазначив, що такий крок завадить "візовому шопінгу" росіян, які подорожують до країн ЄС "в пошуках кращих умов", і додав, що це також значно скоротить кількість нових віз, які видають громадянам рф країни-члени ЄС.
Головний дипломат ЄС зауважив, що у ЄС є розуміння щодо того, що потрібно і надалі дозволити видання віз росіянам на індивідуальній основі, особливо конкретним групам людей.
"Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, від російського громадянського суспільства", - зауважив він.
За словами Борреля, під час дискусії з приводу призупинення угоди європейські країни висловили занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз громадянам рф. Тому міністри доручили Єврокомісії вивчити цю ситуацію та надати рекомендації. Крім того, вони погодились, що ситуація у країнах, що межують з рф, ускладниться, тому ці держави можуть ухвалювати заходи щодо обмеження в’їзду росіян на національному рівні.
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Напередодні засідання глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС призупинить дію угоди про спрощення візового режиму з росією, але повної заборони на видачу віз не буде.