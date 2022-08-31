У ЄС обговорять, що робити з мільйонами чинних віз для росіян - Боррель

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58734 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 65966 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79244 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84910 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95505 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148496 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70299 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149795 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109228 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69280 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18776 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20303 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21639 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10393 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11430 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58734 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148495 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173308 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149794 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95747 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98415 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43013 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46424 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61058 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

У ЄС обговорять, що робити з мільйонами чинних віз для росіян - Боррель

Київ • УНН

 • 111348 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу доручили Єврокомісії обговорити, що робити з мільйонами чинних віз росіян. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише УНН.

У ЄС обговорять, що робити з мільйонами чинних віз для росіян - Боррель

Деталі

Під час засідання у Празі міністри закордонних справ країн ЄС узгодили рішення про призупинення угоди про спрощення візового режиму з росією від 2007 року на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Досі угода була частково призупинена для певних груп осіб, чиновників і підприємців, відтепер призупинена повністю", - повідомив Боррель.

Він зазначив, що такий крок завадить "візовому шопінгу" росіян, які подорожують до країн ЄС "в пошуках кращих умов", і додав, що це також значно скоротить кількість нових віз, які видають громадянам рф країни-члени ЄС.

Головний дипломат ЄС зауважив, що у ЄС є розуміння щодо того, що потрібно і надалі дозволити видання віз росіянам на індивідуальній основі, особливо конкретним групам людей.

"Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, від російського громадянського суспільства", - зауважив він.

За словами Борреля, під час дискусії з приводу призупинення угоди європейські країни висловили занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз громадянам рф. Тому міністри доручили Єврокомісії вивчити цю ситуацію та надати рекомендації. Крім того, вони погодились, що ситуація у країнах, що межують з рф, ускладниться, тому ці держави можуть ухвалювати заходи щодо обмеження в’їзду росіян на національному рівні.

Раніше

Напередодні засідання глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ЄС призупинить дію угоди про спрощення візового режиму з росією, але повної заборони на видачу віз не буде.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53