ЄС призупинить угоду з росією про спрощення видачі віз - голова МЗС Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Європейський Союз призупинить дію угоди про спрощення візового режиму з росією, але повної заборони на видачу віз не буде, заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Європейський Союз призупинить дію угоди з росією, яка спрощує видачу віз, але повної заборони на видачу віз не буде, оскільки з цього приводу немає одностайності", - цитує видання заяву Сійярто з відеозвернення у Facebook.
Сійярто сказав, що Угорщина поряд з деякими іншими державами-членами виступає проти заборони на видачу віз громадянам росії.
Він також повідомив, що Угорщина підписала угоду з російським "Газпромом" про додаткові поставки газу з 1 вересня.
Доповнення
Країни Європейського Союзу, як очікується, мали сьогодні досягти політичної угоди щодо питання надання віз громадянма рф, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю на рівні голів МЗС країн блоку у Празі.