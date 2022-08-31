ЕС приостановит соглашение с россией об упрощении выдачи виз - глава МИД Венгрии

Детали

"Европейский Союз приостановит действие соглашения с россией, которое упрощает выдачу виз, но полного запрета на выдачу виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия", - цитирует издание заявление Сийярто из видеообращения в Facebook.

Сийярто сказал, что Венгрия наряду с некоторыми другими государствами-членами выступает против запрета на выдачу виз гражданам россии.

Он также сообщил, что Венгрия подписала соглашение с российским "Газпромом" о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

Дополнение

Страны Европейского Союза, как ожидается, должны были сегодня достичь политического соглашения по вопросу предоставления виз гражданам рф, сообщил председатель дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей на уровне глав МИД стран блока в Праге.