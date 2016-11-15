У Ємені мітингарі вимагали поновлення виплати заробітних плат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сотні протестувальників вийшли на вулиці єменської столиці Сани і портового містечка Аден вимагати у влади поновлення виплати заробітної плани за останні три місяці, передає УНН з посиланням на Daily News.
Через кризу ліквідності, яка загострилася після збройного конфлікту в Ємені, люди перестали отримувати заробітну плату.
Нагадаємо, збройний конфлікт між шиїтськими повстанцями і урядовими військами в Ємені розпочався 2014 року.