В Йемене митингующие требовали возобновления выплаты заработных плат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотни протестующих вышли на улицы йеменской столицы Саны и портового городка Аден требовать у власти возобновление выплаты заработной планы за последние три месяца, передает УНН со ссылкой на Daily News.
Из-за кризиса ликвидности, который обострился после вооруженного конфликта в Йемене, люди перестали получать заработную плату.
Напомним, вооруженный конфликт между шиитскими повстанцами и правительственными войсками в Йемене начался в 2014 году.