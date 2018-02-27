У ЄБРР назвали головні енергетичні завдання для України

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україні необхідно забезпечити надійність постачання енергії, доступність енергоресурсів, досягти енергетичної незалежності та роль гравця на ринку газу та надійного транзитера. Про це повідомив на відкритті дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" голова представництва в Україні Європейського Банку Реконструкції та Розвитку Шевкі Аджунер, передає кореспондент УНН.

"Україні необхідно забезпечити надійність постачання енергії, доступність енергоресурсів, досягти енергетичної незалежності та роль гравця на ринку газу та надійного транзит ера", - сказав він.

Зокрема, за його словами, головні завдання для України в енергетичній сфері це:

1) Забезпечення надійності постачання енергії. Для цього необхідна якісна інфраструктура. Крім того, потрібно враховувати майбутній попит на енергоресурси, щоб забезпечити надійне їх постачання. А також у цьому контексті важливою є збалансована система диверсифікації постачання енергії та використання альтернативних джерел.

2) Доступність енергоресурсів має бути екологічною та фінансово сталою. Цього можна досягти, в тому числі, за рахунок покращення енергоефективності. Це також передбачає необхідність найкращого вибору ресурсів. При цьому, скорочуючи видобуток копалин, треба забезпечувати збільшення частки відновлювальних джерел. Також Україні необхідно забезпечити сталість цін через конкурентність процесів та мережу соцзахисту споживачів, якщо виникне питання доступності цін.
"Ми готові допомогти розробити сталу систему для цього", - додав голова представництва ЄБРР в Україні.

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3) Досягнення енергонезалежності та самодостатність. Для цього необхідно забезпечити диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів, розвиток відновлювальної енергетики, підтримувати сприятливий інвестиційний клімат, забезпечити прозорість видачі ліцензій, розробити ефективну систему роялті та оподаткування. Крім того, враховуючи недостатність капіталу всередині держави, необхідні прямі іноземні інвестиції.

4) Україна має забезпечити свою роль як гравця на ринку газу та надійного транзитера. Це для неї геополітичний імператив.

Нагадаємо, у Мінекономрозвитку назвали головні аспекти економічної євроінтеграції України.

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