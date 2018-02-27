В ЕБРР назвали главные энергетические задачи для Украины

"Украине необходимо обеспечить надежность поставок энергии, доступность энергоресурсов, достичь энергетической независимости и роли игрока на рынке газа и надежного транзитера", - сказал он.

В частности, по его словам, главные задачи для Украины в энергетической сфере это:

1) Обеспечение надежности энергоснабжения. Для этого необходима качественная инфраструктура. Кроме того, нужно учитывать будущий спрос на энергоресурсы, чтобы обеспечить надежные их поставки. А также в этом контексте важна сбалансированная система диверсификации поставок энергии и использования альтернативных источников.

2) Доступность энергоресурсов должна быть экологичной и финансово устойчивой. Этого можно достичь, в том числе, за счет повышения энергоэффективности. Это также предполагает необходимость лучшего выбора ресурсов. При этом, сокращая добычу ископаемых, надо обеспечивать увеличение доли возобновляемых источников. Также Украине необходимо обеспечить постоянство цен через конкуренции процессов и сеть соцзащиты потребителей, если возникнет вопрос доступности цен.

"Мы готовы помочь разработать устойчивую систему для этого", - добавил глава представительства ЕБРР в Украине.

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3) Достижение энергонезависимости и самодостаточность. Для этого необходимо обеспечить диверсификацию источников энергоресурсов, развитие возобновляемой энергетики, поддерживать благоприятный инвестиционный климат, обеспечить прозрачность выдачи лицензий, разработать эффективную систему роялти и налогообложения. Кроме того, учитывая недостаточность капитала внутри государства, необходимы прямые иностранные инвестиции.

4) Украина должна обеспечить свою роль как игрока на рынке газа и надежного транзитера. Это для нее геополитический императив.

Напомним, в Минэкономразвития назвали главные аспекты экономической евроинтеграции Украины.