У Японії зафіксували рекордну кількість снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Японії зафіксована рекордна кількість снігу. Через негоду у деяких районах довелося зупинити потяги. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Деталі
Зазначається, що у місті Майбара префектури Тига випало 62 см снігу. В місті Секігахара префектури Гіфу випало 98 см снігу протягом двох діб, що також є рекордним показником.
Загальна висота снігу в Саппоро досягла 133 сантиметрів. Рух залізничного транспорту був призупинений.
Людей, що живуть у засніжених районах, попередили про можливі відключення електроенергії, лавини та інші небезпеки, пов'язані зі снігом.
Нагадаємо
Зимовий шторм у США порушив рух транспорту та призвів до скасування тисяч авіарейсів.