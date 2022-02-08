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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

У Японії зафіксували рекордну кількість снігу

У Японії зафіксували рекордну кількість снігу

Київ • УНН

 • 19927 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Японії зафіксована рекордна кількість снігу. Через негоду у деяких районах довелося зупинити потяги. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Деталі 

Зазначається, що у місті Майбара префектури Тига випало 62 см снігу. В місті Секігахара префектури Гіфу випало 98 см снігу протягом двох діб, що також є рекордним показником. 

Загальна висота снігу в Саппоро досягла 133 сантиметрів. Рух залізничного транспорту був призупинений. 

Людей, що живуть у засніжених районах, попередили про можливі відключення електроенергії, лавини та інші небезпеки, пов'язані зі снігом.

Нагадаємо 

Зимовий шторм у США порушив рух транспорту та призвів до скасування тисяч авіарейсів.

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