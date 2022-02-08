В Японии зафиксировали рекордное количество снега
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Японии зафиксировано рекордное количество снега. Из-за непогоды в некоторых районах пришлось остановить поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Детали
Отмечается, что в городе Майбара префектуры Тигай выпало 62 см снега. В городе Сэкигахара префектуры Гифу выпало 98 см снега в течение двух суток, что также является рекордным показателем.
Общая высота снега в Саппоро достигла 133 сантиметров. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено.
Людей, живущих в заснеженных районах, предупредили о возможных отключениях электроэнергии, лавинах и других опасностях, связанных со снегом.
Напомним
Зимний шторм в США нарушил движение транспорта и привел к отмене тысяч авиарейсов.