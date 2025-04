Зимовий шторм у США порушив рух транспорту та призвів до скасування тисяч авіарейсів

Деталі

Станом на ранок четверга було скасовано понад 4000 рейсів – найбільший день відміни рейсів на рік. Найбільше постраждали міста Даллас, Чикаго та Остін.

Сніг уже засинав Чикаго та Сент-Луїс. Губернатори штатів Іллінойсу, Міссурі, Оклахоми та Кентуккі оголосили надзвичайний стан.

"У четвер очікується сильний снігопад від Сент-Луїса до Індіанаполісу та Клівленду. Прогнозується, що в Індіані та Огайо випаде від 15 до 30 см снігу. Арканзас, Теннессі та Кентуккі покриє товстий шар льоду", - йдеться в повідомлення метеорологів.

У штаті Техас влада закликала мешканців залишатися вдома, оскільки на дорогах накопичується лід та сніг. Міжнародний аеропорт Даллас Форт-Уерт зупинив роботу як мінімум до 12 години дня за східним часом.

Понад 129 000 домогосподарств залишилися без електрики в Техасі, Арканзасі та Теннессі.

За прогнозами, сніг також пошириться на західну Пенсільванію, штат Нью-Йорк та північ Нової Англії. Нагромадження льоду очікується у Пенсільванії, долині Гудзона та на південному сході Нової Англії, де можливі відключення електроенергії.

"Крижаний дощ та зниження температури можуть призвести до сильного зледеніння доріг у Бостоні та районі Нью-Йорка", - попереджають синоптики.

Холодні температури встановилися в деяких штатах. Так, жителі Канзасу зафіксували температуру близько 26 градусів за Цельсієм нижче нуля.

As of 3:30p.m., this is I-70 at the 111 mile marker in Cooper County. While the snow has stopped for now and road conditions are improving, we are expecting another round of snow this evening.



Please stay home, stay warm and stay safe. pic.twitter.com/QS59j1GZOh

— MSHP Troop F (@MSHPTrooperF) February 2, 2022