Зимний шторм в США нарушил движение транспорта и привел к отмене тысяч авиарейсов

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15 марта, 19:03 • 106306 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142430 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122978 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116544 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104544 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101323 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92423 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Мощный зимний шторм накрыл Средний Запад и Юг США. Сильный снег и лед кое-где превратили дороги в каток. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

По состоянию на утро четверга было отменено более 4000 рейсов - самый большой день отмены рейсов за год. Больше всего пострадали города Даллас, Чикаго и Остин.

Снег уже засыпал Чикаго и Сент-Луис. Губернаторы штатов Иллинойса, Миссури, Оклахомы и Кентукки объявили чрезвычайное положение.

"В четверг ожидается сильный снегопад от Сент-Луиса до Индианаполиса и Кливленда. Прогнозируется, что в Индиане и Огайо выпадет от 15 до 30 см снега. Арканзас, Теннесси и Кентукки покроет толстый слой льда", - говорится в сообщении метеорологов.

В штате Техас власти призвали жителей оставаться дома, поскольку на дорогах накапливается лед и снег. Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт остановил работу как минимум до 12 часов дня по восточному времени.

Более 129 000 домохозяйств остались без электричества в Техасе, Арканзасе и Теннесси.

По прогнозам, снег также распространится на западную Пенсильванию, штат Нью-Йорк и север Новой Англии. Нагромождение льда ожидается в Пенсильвании, долине Гудзона и на юго-востоке Новой Англии, где возможны отключения электроэнергии.

"Ледяной дождь и понижение температуры могут привести к сильному обледенению дорог в Бостоне и районе Нью-Йорка", - предупреждают синоптики.

Холодные температуры установились в некоторых штатах. Так, жители Канзаса зафиксировали температуру около 26 градусов по Цельсию ниже нуля.

As of 3:30p.M., This is I-70 at the 111 mile marker in Cooper County. While the snow has stopped for now and road conditions are improving, we are expecting another round of snow this evening.

Please stay home, stay warm and stay safe.pic.twitter.com/QS59j1GZOh

— MSHP Troop F (@MSHPTrooperF)February 2, 2022

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