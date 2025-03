Зимний шторм в США нарушил движение транспорта и привел к отмене тысяч авиарейсов

Детали

По состоянию на утро четверга было отменено более 4000 рейсов - самый большой день отмены рейсов за год. Больше всего пострадали города Даллас, Чикаго и Остин.

Снег уже засыпал Чикаго и Сент-Луис. Губернаторы штатов Иллинойса, Миссури, Оклахомы и Кентукки объявили чрезвычайное положение.

"В четверг ожидается сильный снегопад от Сент-Луиса до Индианаполиса и Кливленда. Прогнозируется, что в Индиане и Огайо выпадет от 15 до 30 см снега. Арканзас, Теннесси и Кентукки покроет толстый слой льда", - говорится в сообщении метеорологов.

В штате Техас власти призвали жителей оставаться дома, поскольку на дорогах накапливается лед и снег. Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт остановил работу как минимум до 12 часов дня по восточному времени.

Более 129 000 домохозяйств остались без электричества в Техасе, Арканзасе и Теннесси.

По прогнозам, снег также распространится на западную Пенсильванию, штат Нью-Йорк и север Новой Англии. Нагромождение льда ожидается в Пенсильвании, долине Гудзона и на юго-востоке Новой Англии, где возможны отключения электроэнергии.

"Ледяной дождь и понижение температуры могут привести к сильному обледенению дорог в Бостоне и районе Нью-Йорка", - предупреждают синоптики.

Холодные температуры установились в некоторых штатах. Так, жители Канзаса зафиксировали температуру около 26 градусов по Цельсию ниже нуля.

As of 3:30p.M., This is I-70 at the 111 mile marker in Cooper County. While the snow has stopped for now and road conditions are improving, we are expecting another round of snow this evening.



Please stay home, stay warm and stay safe.pic.twitter.com/QS59j1GZOh

— MSHP Troop F (@MSHPTrooperF) February 2, 2022